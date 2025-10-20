José Manuel Anes esfaqueado. Filha é a principal suspeita

José Manuel Anes, antigo presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT) foi esta segunda-feira alvo de uma tentativa de homicídio dentro de casa e está hospitalizado em estado reservado devido ferimentos de arma branca e a um hematoma cerebral, avançou o Diário de Notícias.

A filha é a principal suspeita do ataque feito com faca ao professor universitário e também escritor, de 81 anos. Já foi detida pela Polícia Judiciária (PJ).

"Está sob custódia da Polícia Judiciária a principal suspeita da prática do crime de homicídio tentado, ocorrido esta tarde, em Lisboa, e que vitimou José Manuel Anes, antigo presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo", indica a PJ, em comunicado.

José Manuel Anes sofreu "vários ferimentos e lacerações, no abdómen, mãos e pernas" e está internado no Hospital de S. José, adianta a Polícia Judiciária.



Em comunicado, a PSP indica que foram desferidos "várias facadas", num quadro de violência doméstica que tem antecedentes.

A polícia foi chamada ao local pelas 13h54 desta segunda-feira, "por haver notícia de agressões alegadamente de uma filha ao próprio pai". Aí deparou-se com José Manuel Anes "prostrado no solo ensanguentado". Diversas testemunhas garantiram ter visto a filha a sair da residência da vítima.

Anes sofreu "vários ferimentos e lacerações, no abdómen, mãos e pernas, aparentemente provocados por um objeto cortante. Apresentava ainda hematomas nos olhos provocados pelos dedos da suspeita".

Foi transportado numa ambulância para o Hospital de São José, onde está internado, referiu a fonte, desconhecendo-se ao pormenor o estado de saúde da vítima.

A PSP acrescenta que "efetuou diligências de preservação do local do crime" e contactou com a Polícia Judiciária (PJ), que agora assume a investigação.

De acordo com a fonte da PSP, a suspeita do sexo feminino tem cerca de 40 anos e a sua identificação e paradeiro não foi possível apurar no momento do socorro, face à prioridade dada ao estado clínico da vítima.

Anes é um conhecido criminologista e professor universitário, que se destacou como fundador do OSCOT, organização a que presidiu entre 2010 e 2012.

É ainda diretor da revista "Segurança e Defesa" e um destacado maçon, tendo sido grão-mestre da Grande Loja Regular de Portugal.

[Atualizado às 20h32, com comunicado da PSP]