José Manuel Anes esfaqueado. Filha é a principal suspeita

José Manuel Anes, antigo presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT) foi esta segunda-feira alvo de uma tentativa de homicídio dentro de casa e está hospitalizado em estado reservado devido ferimentos de arma branca e a um hematoma cerebral, avançou o Diário de Notícias.

A filha é a principal suspeita do ataque feito com faca ao professor universitário, de 81 anos, refere ainda o mesmo jornal.

Fonte da PSP refere que foram desferidos "várias facadas", num quadro de violência doméstica que terá antecedentes.

A polícia foi chamada ao local pelas 13h54 desta segunda-feira. Diversas testemunhas afirmaram ter visto a filha a sair da residência da vítima, momentos antes de se depararem com José Manuel Anes prostrado no chão ensanguentado.

Citada pelo DN, a polícia indica que Anes sofreu "vários ferimentos e lacerações, no abdómen, mãos e pernas, aparentemente provocados por um objeto cortante. Apresentava ainda hematomas nos olhos provocados pelos dedos da suspeita".

Anes é um conhecido criminologista e professor universitário, que se destacou como fundador do OSCOT, organização a que presidiu entre 2010 e 2012.

É ainda diretor da revista "Segurança e Defesa" e um destacado maçon, tendo sido grão-mestre da Grande Loja Regular de Portugal.

[em atualização]