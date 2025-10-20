Jovens até 30 anos ganham intra-rail grátis por sete dias e seis noites na Pousada da Juventude

O programa "ANDA Conhecer Portugal" permite jovens com até 30 anos a viajar gratuitamente de comboio durante sete dias e pernoitar seis noites na rede de Pousadas de Juventude. "Anda lá" motiva os jovens portugueses a conhecer o património histórico e natural português a partir de uma colaboração das Pousadas da Juventude e dos Comboios de Portugal (CP).

Antes limitada a estudantes que terminaram o ensino secundário entre 2023 e 2025, a iniciativa original do ex-primeiro-ministro António Costa aumenta a faixa etária este ano e qualquer jovem que tenha terminado o 12.º ano em 2025 ou que tenha entre os 18 e os 30 pode descobrir o país nas linhas ferroviárias do país. Tal se deveu a apenas 64 jovens terem aproveitado, inicialmente, o "pacote" de viagens de comboio.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Pode-se pedir o voucher até 31 de dezembro e este pode ser utilizado até 4 de julho de 2026. Das 36 Pousadas da Juventude pelo país, apenas seis estão fora da lista para reservas: Serra da Estrela, Braga, Viseu, Arrifana, Setúbal e Melgaço.

Contudo, as seis noites têm de ser usadas de uma vez, usufruindo o mínimo de duas noites numa Pousada à escolha, com pequeno-almoço incluído: Abrantes, Alcoutim, Alfeizerão, Alijó, Almada, Almograve, Areia Branca, Alvados, Aveiro, Beja, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Espinho, Évora, Faro, Foz Côa, Gerês, Guarda, Guimarães, Lagos, duas em Lisboa, Lousã, Oeiras, Ofir, Ovar, Ponte de Lima, Portalegre, Portimão, Porto, Santa Cruz, São Pedro do Sul, Tavira, Viana do Castelo, Vila do Conde e Vila Nova de Cerveira.

Intercidades, Regionais, Inter-regionais em 2.ª classe e Urbanos estão incluídos nas viagens CP ilimitadas por sete dias. Porém, não é possível efetuar troca de bilhetes depois da emissão.

Registando com a Chave Móvel Digital, é necessário submeter o Número de Identificação Fiscal e o endereço eletrónico. Logo depois de receber a confirmação no email, pode-se reservar as dormidas e dois dias depois as viagens.

Cada jovem inscrito recebe ainda o Cartão Jovem de forma gratuita e valido até aos 29 anos, no valor habitual de 10€.

Esta medida governamental procura promover "as barreiras socioeconómicas e a mobilidade, o turismo juvenil e a coesão juvenil", como se lê no site do próprio programa, com vouchers pessoais e intransmissíveis.

O programa está limitado ao total anual de 30 mil vouchers e é destinado a todos os residentes em Portugal, porém, jovens das Regiões Autónomas dos Açores e Madeira têm de se deslocar até ao continente para participar e usufruir da campanha.