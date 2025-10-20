Medo, vergonha ou desconhecimento. Maioria dos jovens vítimas de ciberbullying não pede ajuda

A maioria das crianças e jovens vítimas de cyberbullying não procura ajuda dos adultos por medo ou vergonha, alerta a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), lançando um guia para pais e cuidadores sobre cyberbullying no qual apela ao diálogo.

No Dia Mundial de Combate ao Bullying, que se assinala esta segunda-feira, Renato Carvalho, da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), lembra, em declarações à Renascença, que, para além, das situações que possam “embaraçar e entristecer”, também, se verifica a “incapacidade de perceber se situação é normal ou não normal”, aponta o membro da OPP.

“Há aqui um efeito que temos vindo a identificar, até noutras esferas da vida, que é não saber bem o que é normal. Isto é, se o que me estão a fazer [a dizer ou publicar sobre mim] é, ou não, aceitável”, lembra o psicólogo.

“Frequentemente não há a capacidade de perceber se é ciberbullying ou não”, alerta.