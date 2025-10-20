Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 20 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Medo, vergonha ou desconhecimento. Maioria dos jovens vítimas de ciberbullying não pede ajuda

20 out, 2025 - 10:27 • Isabel Pacheco com Lusa

Dia Mundial de Combate ao Bullying, que se assinala esta segunda-feira.

A+ / A-

A maioria das crianças e jovens vítimas de cyberbullying não procura ajuda dos adultos por medo ou vergonha, alerta a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), lançando um guia para pais e cuidadores sobre cyberbullying no qual apela ao diálogo.

No Dia Mundial de Combate ao Bullying, que se assinala esta segunda-feira, Renato Carvalho, da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), lembra, em declarações à Renascença, que, para além, das situações que possam “embaraçar e entristecer”, também, se verifica a “incapacidade de perceber se situação é normal ou não normal”, aponta o membro da OPP.

“Há aqui um efeito que temos vindo a identificar, até noutras esferas da vida, que é não saber bem o que é normal. Isto é, se o que me estão a fazer [a dizer ou publicar sobre mim] é, ou não, aceitável”, lembra o psicólogo.

“Frequentemente não há a capacidade de perceber se é ciberbullying ou não”, alerta.

Nesse sentido, a OPP lança um guia para pais e cuidadores sobre bullying digital em que apela ao diálogo.

Na publicação são enumerados alguns dos sinais de alerta, como mostrar tristeza, ansiedade ou perturbação durante ou após a utilização da internet, fazer da sua vida digital um segredo, isolar-se e evitar a família, amigos ou as atividades habituais e mostrar nervosismo e ansiedade quando surge uma mensagem.

Perante uma situação de cyberbullying, recomenda-se oferecer apoio e conforto, garantindo à criança/jovem que não tem culpa e recordando que não está sozinho e que vão encontrar uma solução juntos.

Para prevenir situações de cyberbullying os psicólogos recomendam que sejam estabelecidas regras e horários de utilização das tecnologias digitais, em função dos horários de aulas, estudo e lazer, e conhecido como a criança ou jovem ocupa o tempo online, mas respeitando a sua privacidade.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 20 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)