Medo, vergonha ou desconhecimento. Maioria dos jovens vítimas de ciberbullying não pede ajuda

A maioria das crianças e jovens vítimas de cyberbullying não procura ajuda dos adultos por medo ou vergonha, alerta a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), lançando um guia para pais e cuidadores sobre cyberbullying no qual apela ao diálogo.

No Dia Mundial de Combate ao Bullying, que se assinala esta segunda-feira, Renato Carvalho, da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), lembra, em declarações à Renascença, que, para além, das situações que possam “embaraçar e entristecer”, também, se verifica a “incapacidade de perceber se situação é normal ou não normal”, aponta o membro da OPP.

“Há aqui um efeito que temos vindo a identificar, até noutras esferas da vida, que é não saber bem o que é normal. Isto é, se o que me estão a fazer [a dizer ou publicar sobre mim] é, ou não, aceitável”, lembra o psicólogo.

“Frequentemente não há a capacidade de perceber se é ciberbullying ou não”, alerta.

Nesse sentido, a OPP lança um guia para pais e cuidadores sobre bullying digital em que apela ao diálogo.

Na publicação são enumerados alguns dos sinais de alerta, como mostrar tristeza, ansiedade ou perturbação durante ou após a utilização da internet, fazer da sua vida digital um segredo, isolar-se e evitar a família, amigos ou as atividades habituais e mostrar nervosismo e ansiedade quando surge uma mensagem.

Perante uma situação de cyberbullying, recomenda-se oferecer apoio e conforto, garantindo à criança/jovem que não tem culpa e recordando que não está sozinho e que vão encontrar uma solução juntos.

Para prevenir situações de cyberbullying os psicólogos recomendam que sejam estabelecidas regras e horários de utilização das tecnologias digitais, em função dos horários de aulas, estudo e lazer, e conhecido como a criança ou jovem ocupa o tempo online, mas respeitando a sua privacidade.