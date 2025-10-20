Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 21 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ministro nega atrasos no pagamento das bolsas e relação com dívidas em propinas

20 out, 2025 - 23:45 • Redação, com Lusa

Estudantes devem milhões de euros em propinas. Ministro Fernando Alexandre diz que "há um processo de pagamento das bolsas que tem vindo a melhorar" ao longo dos anos.

A+ / A-

O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, negou esta segunda-feira haver relação entre os 36 milhões de euros em propinas que os estudantes devem às instituições de ensino superior e alegados atrasos no pagamento das bolsas de estudo.

O Jornal de Notícias (JN) noticia que os estudantes universitários devem 36 milhões de euros em propinas às principais universidades e politécnicos públicos, sendo o valor um acumulado dos últimos três anos letivos de 14 instituições públicas nacionais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em declarações ao JN, os presidentes de federações académicas dizem que a dívida se deve ao atraso no pagamento das bolsas.

"A informação que eu tenho é de que as bolsas estão a ser pagas. Aliás, neste momento, são pagas semanalmente para as novas bolsas. Tivemos no ano passado um número recorde de bolsas, 84 mil bolsas. Os pagamentos não são perfeitos, podem ser melhorados, mas são feitos com uma rapidez que nunca aconteceu. Isso, não mudou, aliás, melhorou, e por isso eu não penso que haja qualquer relação com isso", sublinhou Fernando Alexandre.

O governante, que falava aos jornalistas à margem da assinatura do protocolo da Rede Temática Regional "Valorização do Ensino Superior e do Conhecimento no Norte", que decorreu no Paço dos Duques, em Guimarães, distrito de Braga, disse não conhecer todos os dados da notícia do JN, mas mostrou-se preocupado com um número.

"Não conheço os dados originais. Dos dados que vi são cerca de 36 milhões de euros [em dívida], mas 15 milhões de euros são de uma instituição que é o ISCTE [Instituto Universitário de Lisboa] e por isso fiquei preocupado foi com o ISCTE. Acho que é preciso ver o que se passa com essa instituição. Contactarei a senhora reitora para tentar perceber o que se passa", afirmou Fernando Alexandre.

O ISCTE já emitiu um comunicado a esclarecer que "o valor em dívida atualmente é de 5,5 milhões de euros". "Os dados remetidos pelo ISCTE ao JN referem-se ao saldo de propinas em dívida existente em cada ano letivo, não devendo ser sujeitos a uma soma entre anos", sublinha o Instituto.

Segundo o ministro, "há um processo de pagamento das bolsas que tem vindo a melhorar" ao longo dos anos.

"Não é perfeito, é uma das dimensões que queremos alterar com um novo sistema de informação que torne mais rápido o processo. Mas não foi isso que mudou. Para termos uma relação entre as duas dimensões tinha de ter havido uma alteração no processamento da ação social e não houve. Se houve, foram melhorias e não ao contrário", destacou o governante.

No entender do ministro, a situação deve-se, não a um problema do sistema, mas antes a "algumas instituições" de ensino.

"Há historicamente um problema de recuperação de propinas em atraso. Não é um fenómeno novo. Gostava de perceber melhor esses números. Qual é que é o atraso. Quanto temos 11% dos alunos a abandonar o ensino superior no final do primeiro ano é preciso que haja uma comunicação de que esses alunos têm de anular a matrícula para não ficarem com o valor em dívida, e não sei se as instituições estão a fazer isso adequadamente", referiu Frenando Alexandre.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 21 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)