  • Noticiário das 23h
  • 20 out, 2025
Mulher morre atropelada por autocarro no Porto

20 out, 2025 - 20:58 • Lusa

Acidente aconteceu numa rua junto à rotunda da Boavista. Vítima tinha 66 anos. STCP abriu um inquérito para apurar as causas do atropelamento.

Uma mulher morreu esta segunda-feira após ser atropelada por um autocarro da STCP na Rua de Júlio Dinis, no Porto, confirmou à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto.

De acordo com a mesma fonte, o atropelamento ocorreu naquela via, junto à rotunda da Boavista.

O autocarro pertence à Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) e a vítima teria 66 anos, adiantou à Lusa a empresa de transportes, que lamentou "o trágico acidente" e expressou "condolências".

"A STCP está a colaborar com as autoridades para apurar as circunstâncias do sucedido tendo já aberto um inquérito para apurar todas as circunstâncias a este trágico acidente", acrescentou.

O alerta foi dado às 18h15 e acionou para o local 21 operacionais apoiados por oito meios terrestres.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários do Porto, os Sapadores, a PSP, a Polícia Municipal e ainda o INEM.

