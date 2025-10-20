Mulher morre atropelada por autocarro no Porto

20 out, 2025 - 20:58 • Lusa
Uma mulher morreu esta segunda-feira após ser atropelada por um autocarro da STCP na Rua de Júlio Dinis, no Porto, confirmou à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto.
De acordo com a mesma fonte, o atropelamento ocorreu naquela via, junto à rotunda da Boavista.
O autocarro pertence à Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) e a vítima teria 66 anos, adiantou à Lusa a empresa de transportes, que lamentou "o trágico acidente" e expressou "condolências".
"A STCP está a colaborar com as autoridades para apurar as circunstâncias do sucedido tendo já aberto um inquérito para apurar todas as circunstâncias a este trágico acidente", acrescentou.
O alerta foi dado às 18h15 e acionou para o local 21 operacionais apoiados por oito meios terrestres.
No local estiveram os Bombeiros Voluntários do Porto, os Sapadores, a PSP, a Polícia Municipal e ainda o INEM.