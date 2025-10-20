Mulher suspeita de abandonar filho recém-nascido junto aos Sapadores de Leiria constituída arguida

A mulher suspeita de ter abandonado na madrugada desta segunda-feira o filho recém-nascido junto ao quartel dos Bombeiros Sapadores de Leiria foi identificada e constituída arguida.

A Polícia do Comando Distrital de Leiria confirmou à Renascença que a arguida que vai ser ouvida na tarde desta segunda-feira é brasileira e tem 27 anos. A polícia já está investigar o caso e procedeu à análise dos "sistemas de videovigilância dos bombeiros e da cidade de Leiria" para a identificar a mulher, avançou o comissário do posto, Vítor Cucu.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O recém-nascido foi encontrado às 3h57 na entrado do edifício dos bombeiros, dentro de um saco de compras. O bebé foi transportado para o Hospital de Leiria para ser avaliado e está "estável e bem tratado", garantiu a diretora clínica da Unidade Local de Saúde (ULS) de Leiria, Catarina Faria. O caso foi entregue às autoridades.

Fonte oficial da Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Leiria declarou esta manhã que o bebé está bem e terá um dia de vida. "A criança está bem. Chegou bem [ao hospital], aconchegada, estava coberta com uma manta", afirmou esta fonte, referindo que o recém-nascido, numa primeira observação, "terá um dia de vida, eventualmente".

A ULS adiantou que o bebé, "ainda com cordão umbilical", além da "roupa e mantinha", tinha "um saco térmico, biberão e leite".

Segundo a ULS, que integra o Hospital de Santo André, em Leiria, "a criança vai ficar em observação no serviço de Pediatria, para acompanhamento clínico", cabendo às "autoridades competentes fazerem o seu trabalho de investigação".

A fonte oficial do Comando Distrital de Leiria esclareceu ainda que a PSP foi informada da situação pelas 5h30 através dos bombeiros e que antes foram "recolhidos e preservados eventuais meios de prova" no local.