Pessoas cegas testam novo percurso acessível nos transportes na Gare do Oriente

A empresa Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML) tem em fase de teste uma solução de orientação para pessoas cegas, que junta um piso tátil e uma aplicação de leitura de códigos, num percurso acessível na Gare do Oriente. O objetivo, por enquanto, é tornar a Gare do Oriente, em Lisboa, acessível a pessoas cegas ou com baixa visão e Paulo Santos, presidente da delegação de Lisboa da Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO), faz uma demonstração de como esta solução deverá funcionar.

Na plataforma B dos autocarros da Carris, Paulo Santos explica que é preciso ter um telemóvel Iphone ou androide, com o qual lê uns códigos de barras com cores, especificamente criado para pessoas cegas orientarem-se nos transportes públicos. Através desses códigos, e por áudio, fica a saber para onde tem de virar e quanto tem de andar para encontrar as escadas que lhe dão acesso ao piso subterrâneo e, posteriormente, ao piso do metropolitano.

Fotos: Manuel De Almeida/Lusa

Aos jornalistas, Paulo Santos disse que a primeira perceção é positiva e que acredita que poderá trazer "bastantes melhorias e autonomia às pessoas com deficiência visual". "Este era um espaço em que havia muita dificuldade, porque não havia pontos de localização. Hoje, com este projeto aqui implementado, apesar de ser só entre a carreira metropolitana e o metropolitano de Lisboa, uma pessoa cega ou com baixa visão consegue-se deslocar autonomamente sem os perigos de barreiras arquitetónicas ou estruturais", explicou. Adiantou que o projeto está a ser criado há um ano e o papel da ACAPO tem sido não só o de dar contributos para a solução, mas também o de testar até à sua implementação alargada. Deste projeto-piloto, Paulo Santos faz uma avaliação positiva, já dos transportes públicos em Lisboa, a apreciação "é má", com muita coisa que ainda precisa de ser melhorada, dando como exemplo que o sistema áudio dos autocarros da Carris, com aviso de aproximação da paragem, é "desligado pelos motoristas (...) porque aquilo parece que incomoda". Paulo Sousa espera, por isso, que o projeto-piloto que hoje foi apresentado e demonstrado aos jornalistas venha a ser implementado noutros locais e noutros transportes públicos, lembrando que a legislação sobre acessibilidades não só está desatualizada, como não é cumprida.