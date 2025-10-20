Menu
Prisão preventiva para detidos em megaoperação contra tráfico de droga

20 out, 2025 - 17:26 • Redação, com Lusa

PSP apreendeu seus toneladas de haxixe e realizou sete detenções, na região da grande Lisboa.

Os sete detidos numa megaoperação da PSP na área metropolitana de Lisboa na qual foram apreendidas seis toneladas de haxixe vão aguardar o desenrolar da investigação em prisão preventiva.

A informação foi confirmada pela PSP e pelo Ministério Público, em comunicados enviados à Renascença.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os sete arguidos estão indiciados pela prática do crime de tráfico de estupefacientes agravado, associação criminosa e detenção, uso e porte de arma proibida.

A medida de coação foi aplicada pelo Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, onde os suspeitos foram interrogados esta segunda-feira por um juiz.

À saída do tribunal, os advogados de quatro dos sete arguidos garantiram que os seus clientes são inocentes.

De acordo com a PSP, além das sete detenções, na operação foram apreendidas "várias toneladas de haxixe, diversas armas de fogo, centenas de milhares de euros em dinheiro, lanchas rápidas e respetivos motores e veículos automóveis".

O Ministério Público adiante que, pelo menos, abril de 2024, "os arguidos integram uma organização que se dedica à aquisição para posterior venda de elevada quantidade de haxixe na zona da Grande Lisboa, para o que utilizavam, para armazenamento do produto estupefaciente, instalações localizadas em zonas facilitadoras do seu transporte por água".

Para terça-feira, às 11h00, está marcada uma conferência de imprensa da PSP, para apresentar os resultados finais da operações.

