Prisão preventiva para detidos em megaoperação contra tráfico de droga

Os sete detidos numa megaoperação da PSP na área metropolitana de Lisboa na qual foram apreendidas seis toneladas de haxixe vão aguardar o desenrolar da investigação em prisão preventiva.

A informação foi confirmada pela PSP e pelo Ministério Público, em comunicados enviados à Renascença.

Os sete arguidos estão indiciados pela prática do crime de tráfico de estupefacientes agravado, associação criminosa e detenção, uso e porte de arma proibida.



A medida de coação foi aplicada pelo Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, onde os suspeitos foram interrogados esta segunda-feira por um juiz.

À saída do tribunal, os advogados de quatro dos sete arguidos garantiram que os seus clientes são inocentes.

De acordo com a PSP, além das sete detenções, na operação foram apreendidas "várias toneladas de haxixe, diversas armas de fogo, centenas de milhares de euros em dinheiro, lanchas rápidas e respetivos motores e veículos automóveis".

O Ministério Público adiante que, pelo menos, abril de 2024, "os arguidos integram uma organização que se dedica à aquisição para posterior venda de elevada quantidade de haxixe na zona da Grande Lisboa, para o que utilizavam, para armazenamento do produto estupefaciente, instalações localizadas em zonas facilitadoras do seu transporte por água".

Para terça-feira, às 11h00, está marcada uma conferência de imprensa da PSP, para apresentar os resultados finais da operações.