Abusos

Prisão preventiva para psicólogo suspeito de abusos sexuais de menor em Alenquer

20 out, 2025 - 15:45 • Lusa

Os crimes ocorreram "durante mais de dois anos", entre 2022 até ao verão deste ano, altura em que "o psicólogo tentou, ainda, aliciar a jovem para mais atos abusivos".

O Tribunal de Loures decretou esta segunda-feira prisão preventiva para o psicólogo suspeito dos crimes de abuso sexual e pornografia, em Alenquer, sobre uma jovem menor de idade, praticados durante mais de dois anos.

Depois de presente a primeiro interrogatório judicial, o juiz de Instrução Criminal deixou o psicólogo a aguardar julgamento em prisão preventiva e proibido de contactar a vítima e todos os adolescentes que conheceu em contexto escolar e que frequentam o Instituto do Cérebro, clínica em Alenquer onde trabalhava, informou o tribunal à agência Lusa.

As medidas de coação foram decididas tendo em conta que "se encontravam fortemente indiciados os factos imputados pelo Ministério Público ao arguido, integradores dos ilícitos criminais de índole sexual indicados e, tendo concluído pela necessidade de acautelar os perigos (...), de continuação da atividade criminosa, perturbação do inquérito e perturbação da tranquilidade pública no local onde os factos ocorreram".

Segundo a Polícia Judiciária (PJ), em 2021, quando tinha 16 anos, a vítima recorreu a uma clínica na região de Alenquer para ter acompanhamento psicológico por ter desenvolvido um quadro de depressão e ansiedade na sequência de abusos sexuais sofridos na infância.

"O psicólogo viria a aproveitar-se da condição de especial vulnerabilidade da menor, então com 16 anos, para, em sede de consultório, iniciar com ela a prática de atos sexuais e trocar conteúdos digitais de pornografia e de abuso sexual de crianças", explicou a PJ.

Os crimes ocorreram "durante mais de dois anos", entre 2022 até ao verão deste ano, altura em que "o psicólogo tentou, ainda, aliciar a jovem para mais atos abusivos".

Em agosto passado, a vítima, agora com 18 anos, recorreu à PJ, que tinha já investigado o seu anterior processo.

O psicólogo é suspeito de vários crimes de abuso sexual de menor dependente ou em situação particularmente vulnerável e de pornografia de menores, todos agravados.

