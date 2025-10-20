Recém-nascido abandonado à porta dos Bombeiros Sapadores de Leiria

Um recém-nascido foi deixado na madrugada de hoje junto aos Bombeiros Sapadores de Leiria, que o transportaram para o Hospital de Leiria, confirmou o comandante dos bombeiros.

O caso ocorreu pelas 3h57, quando o bebé foi encontrado na entrada do edifício dos bombeiros, dentro de um saco de compras, adiantou a fonte.

O bebé, um menino, foi depois levado para o Hospital de Leiria para ser avaliado e o caso foi entregue às autoridades.

A informação tinha sido inicialmente avançada pela CNN Portugal, que acrescentou que o saco de compras, além do bebé, tinha fraldas e leite.

Foram guardadas imagens de videovigilância do exterior do quartel, que podem ajudar a identificar quem abandonou o recém-nascido..

Fonte dos bombeiros confirmou a notícia à Renascença, mas ninguém presta declarações.

