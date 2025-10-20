Menu
  • Noticiário das 8h
  • 20 out, 2025
Semana arranca com chuva e mais frio

20 out, 2025 - 07:14 • Olímpia Mairos

Prevê-se uma pequena descida de temperatura, mais acentuada nos valores mínimos.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva em geral fraca, tornando-se mais intensa no Minho e Douro Litoral a partir do final da tarde.

O vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) de oeste/sudoeste, tornando-se por vezes forte nas terras altas (rajadas até 40 km/h).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Há possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro em alguns locais, especialmente durante a madrugada e início da manhã.

Prevê-se uma pequena descida de temperatura, mais acentuada nos valores mínimos.

As temperaturas mínimas deverão variar entre 9°C em Bragança e 18°C em Faro, enquanto as máximas oscilarão entre 17°C na Guarda e 25°C em Beja e Évora.

Tópicos
