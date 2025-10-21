Administração da Carris não vai ser reconduzida por Moedas

O presidente reeleito da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, não vai reconduzir a administração da Carris, liderada por Pedro Bogas, avançou esta terça-feira à noite a SIC.

A decisão foi tomada após a divulgação do relatório preliminar ao acidente no Elevador da Glória, elaborado pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF).

Carlos Moedas considera "bastante graves o conjunto de falhas técnicas detetadas ao longo de várias anos e processos que envolvem, essencialmente, as duas últimas administrações", disse à SIC fonte próxima do autarca de Lisboa.



A administração da Carris, cujo mandato termina no final do ano, não será reconduzida e Carlos Moedas "assume a preocupação de querer recuperar, o mais depressa possível, a confiança e credibilidade da empresa".

De acordo com o relatório preliminar do GPIAAF, divulgado na segunda-feira, o cabo na origem do acidente no Elevador da Glória, operado pela Carris, "não estava certificado para utilização" naquele ascensor.

Os freios de emergência do Elevador da Glória também nunca foram testados para um cenário idêntico ao verificado a 3 de setembro, de rotura do cabo.



O Gabinete de Investigação também detetou falta de formação dos funcionários da empresa externa contratada e de supervisão dos trabalhos efetuados.

Em resposta por escrito enviada à Renascença após o relatório preliminar ser conhecido, Carlos Moedas afirmou que, "ao contrário da politização que alguns fizeram durante a campanha, este relatório reafirma que a infeliz tragédia do elevador da Glória foi derivada de causas técnicas e não políticas”.



O descarrilamento do Elevador da Glória, que liga o Bairro Alto aos Restauradores, aconteceu a 3 de setembro. Morreram 16 pessoas e 22 ficaram feridas.

