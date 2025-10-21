Ataque com faca faz seis feridos em centro de tratamento de toxicodependência

Seis homens ficaram feridos, esta terça-feira, na sequência de um ataque nas instalações da Associação Picapau, um centro de tratamento de toxicodependência em Almoster, no concelho de Santarém.

Segundo a Renascença apurou junto de fonte da GNR de Santarém, quatro utentes foram esfaqueados e dois estão em estado considerado grave.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Entre os feridos que não foram esfaqueados, encontra-se uma vítima de pontapés e um outro homem que sofreu de doença súbita.



Os feridos foram encaminhados para o Hospital de Santarém.

O autor do ataque era um utente da instituição, que também sofreu ferimentos e foi detido.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O alerta foi dado às 14h35 e mobilizou 12 veículos, 32 operacionais e um meio aéreo. Para o local dirigiram-se também um helicóptero do INEM (HeliSul) e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira.



O incidente ocorreu dentro das instalações da associação, segundo fonte da GNR, depois de um dos homens, utente do centro, ter sido expulso do espaço.