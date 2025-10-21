Menu
  Noticiário das 17h
  21 out, 2025
Crime em Santarém

Ataque com faca faz seis feridos em centro de tratamento de toxicodependência

21 out, 2025 - 16:31 • Ana Kotowicz com Anabela Góis

Incidente ocorreu dentro das instalações da associação. Todos os feridos são homens e também utentes, como o agressor, do centro de tratamento.

Seis homens ficaram feridos, esta terça-feira, na sequência de um ataque nas instalações da Associação Picapau, um centro de tratamento de toxicodependência em Almoster, no concelho de Santarém.

Segundo a Renascença apurou junto de fonte da GNR de Santarém, quatro utentes foram esfaqueados e dois estão em estado considerado grave.



Entre os feridos que não foram esfaqueados, encontra-se uma vítima de pontapés e um outro homem que sofreu de doença súbita.

Os feridos foram encaminhados para o Hospital de Santarém.

O autor do ataque era um utente da instituição, que também sofreu ferimentos e foi detido.

O alerta foi dado às 14h35 e mobilizou 12 veículos, 32 operacionais e um meio aéreo. Para o local dirigiram-se também um helicóptero do INEM (HeliSul) e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira.

O incidente ocorreu dentro das instalações da associação, segundo fonte da GNR, depois de um dos homens, utente do centro, ter sido expulso do espaço.

