Chuva continua. E mais forte no Norte e Centro

21 out, 2025 - 07:11 • Olímpia Mairos
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira um dia marcado por chuva persistente, sobretudo nas regiões Norte e Centro, onde deverá ser mais intensa no Minho e Douro Litoral. As temperaturas mínimas deverão subir ligeiramente nestas zonas, enquanto o vento poderá soprar forte nas terras altas.
No Norte e Centro, o céu vai apresentar-se muito nublado ou encoberto, com chuva mais frequente e intensa no litoral a norte do Cabo Mondego.
O vento soprará de sudoeste, fraco a moderado (até 30 km/h), tornando-se moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas, onde poderão ocorrer rajadas até 65 km/h.
Prevê-se ainda neblina ou nevoeiro temporário e uma pequena subida da temperatura mínima.
Na região Sul, o céu deverá estar geralmente muito nublado, com períodos de chuva fraca, que se tornarão menos frequentes no sotavento algarvio durante a tarde.
O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste, podendo soprar forte (até 40 km/h) nas serras.
Poderá ainda formar-se neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.
Nos Açores, todas as ilhas estarão sob aviso amarelo entre as 0h00 e as 15h00 de quarta-feira, devido à previsão de precipitação por vezes forte, acompanhada de trovoada.
As temperaturas mínimas deverão variar entre 12°C na Guarda e 19°C em Faro, enquanto as máximas oscilarão entre 18°C na Guarda e 26°C em Santarém, Beja e Évora.