Condutor de empilhador morre em acidente no concelho da Batalha

O condutor de um empilhador morreu esta segunda-feira num acidente de viação na freguesia da Golpilheira, concelho da Batalha, disseram à Lusa fontes da Proteção Civil e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo fonte do Comando Territorial de Leiria da GNR, tratou-se do despiste de um empilhador, que capotou e provocou a morte do condutor, um jovem de 19 anos.

A GNR adiantou que o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação foi ao local.

O comandante dos Bombeiros Voluntários da Batalha distrito de Leiria), Hugo Borges, explicou que o acidente ocorreu na estrada do Bico Sacho, tendo sido ainda necessário prestar assistência a uma pessoa no local.

O alerta para o acidente foi feito cerca das 16h30 e, de acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria, estiveram envolvidos meios da GNR, bombeiros e Instituto Nacional de Emergência Médica.