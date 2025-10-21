Diretor nacional da PJ diz que crimes de ódio estão a aumentar e promete "combate feroz"

O diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ) afirmou esta terça-feira que os crimes de ódio estão a aumentar em Portugal e prometeu um "combate feroz", em particular, da Unidade Nacional Contraterrorismo (UNCT).

"Os crimes de ódio estão em pleno crescimento. Há uma grande difusão destas mensagens, designadamente contra mulheres. Perseguem-nas, perseguem pessoas de outras nacionalidades, de outros credos, de outras raças", relatou.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Sem apresentar dados, Luís Neves alertou para o crescimento deste tipo de crime, depois de a PJ ter detido esta terça-feira um cidadão luso-brasileiro por alegadamente ter cometido crimes de incitamento ao ódio, como oferecer um pagamento pela morte de uma jornalista brasileira residente em Portugal.

A propósito do caso, o diretor nacional da PJ considerou inaceitável o recrutamento e radicalização sobretudo de jovens para "atacar mulheres só porque são mulheres, ou para atacar pessoas de outras origens".

"Estamos a falar de crimes politicamente motivados e essa é uma das grandes preocupações, a par da violência que também decorre da difusão destas mensagens, muitas vezes assente na manipulação, nas 'fake news'", acrescentou.