Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 21 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Crime

Homem detido em Évora por suspeita de coação e importunação sexual contra menor

21 out, 2025 - 14:21 • Olímpia Mairos

O suspeito será presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora, deteve esta terça-feira um homem de 26 anos, suspeito da prática de três crimes de coação sexual e um crime de importunação sexual, tendo como vítima uma menor de 15 anos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ explica que os factos ocorreram no passado dia 2 de outubro, em Castelo de Vide, numa residência onde se encontravam o suspeito, a vítima e uma terceira pessoa.

De acordo com a investigação, essa terceira pessoa ausentou-se momentaneamente, tendo o suspeito aproveitado a ocasião “para coagir e importunar a menor”, conduta que terá repetido mais tarde através de meios digitais.

As diligências investigatórias, realizadas com o apoio da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática da PJ, permitiram recolher prova digital que sustenta as suspeitas sobre o comportamento do detido.

O homem será presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 21 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)