Homem detido em Évora por suspeita de coação e importunação sexual contra menor

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora, deteve esta terça-feira um homem de 26 anos, suspeito da prática de três crimes de coação sexual e um crime de importunação sexual, tendo como vítima uma menor de 15 anos.

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ explica que os factos ocorreram no passado dia 2 de outubro, em Castelo de Vide, numa residência onde se encontravam o suspeito, a vítima e uma terceira pessoa.

De acordo com a investigação, essa terceira pessoa ausentou-se momentaneamente, tendo o suspeito aproveitado a ocasião “para coagir e importunar a menor”, conduta que terá repetido mais tarde através de meios digitais.

As diligências investigatórias, realizadas com o apoio da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática da PJ, permitiram recolher prova digital que sustenta as suspeitas sobre o comportamento do detido.

O homem será presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.