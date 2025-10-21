Incêndio em armazém comercial de Setúbal faz dois feridos

21 out, 2025 - 21:34 • José Carlos Silva , com redação
Um incêndio deflagrou esta terça-feira ao final da tarde num armazém comercial na cidade de Setúbal.
Dois bombeiros sofreram queimaduras ligeiras quando combatiam as chamas no interior da superfície comercial, disse à Renascença fonte da Proteção Civil.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O alerta para um incêndio na loja "Hiper China", na Avenida General Daniel de Sousa, foi dado às 19h07.
Pelas 21h30, o fogo estava dado como dominado.
A combater as chamas estão 48 operacionais, apoiados por 17 viaturas.