  • Noticiário das 23h
  • 21 out, 2025
Incêndio em armazém comercial de Setúbal faz dois feridos

21 out, 2025 - 21:34 • José Carlos Silva , com redação

Um incêndio deflagrou esta terça-feira ao final da tarde num armazém comercial na cidade de Setúbal.

Dois bombeiros sofreram queimaduras ligeiras quando combatiam as chamas no interior da superfície comercial, disse à Renascença fonte da Proteção Civil.

O alerta para um incêndio na loja "Hiper China", na Avenida General Daniel de Sousa, foi dado às 19h07.

Pelas 21h30, o fogo estava dado como dominado.

A combater as chamas estão 48 operacionais, apoiados por 17 viaturas.

