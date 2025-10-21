Menu
  • Noticiário das 19h
  • 21 out, 2025
José Manuel Anes foi operado e estará fora de perigo

21 out, 2025 - 11:04 • Filipa Ribeiro

O antigo presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo foi operado e estará fora de perigo depois de ter sido ontem esfaqueado em casa. A principal suspeita é a filha da vítima.

O antigo presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT), José Manuel Anes, já foi operado e estará fora de perigo depois de ter sido ontem esfaqueado em casa e internado no Hospital de São José.

A informação é avançada à Renascença por fonte do OSCOT.

O professor universitário e também escritor, de 81 anos, foi alvo de uma tentativa de homicídio no interior da sua casa, tendo ficado com ferimentos de arma branca.

A filha é a principal suspeita do ataque com faca e foi já detida pela Polícia Judiciária (PJ). Em comunicado, a PJ indica que "a suspeita do crime de homicídio tentado do ataque que vitimou José Manuel Anes está sob custódia da Polícia Judiciária".

De acordo com a PJ, o antigo presidente do OSCOT - entre 2010 e 2012 - terá sido alvo de "várias facadas", num quadro de violência doméstica e acrescenta que foi chamada ao local "por haver notícia de agressões alegadamente de uma filha ao próprio pai". Aí, deparou-se com José Manuel Anes "prostrado no solo ensanguentado". Diversas testemunhas garantiram ter visto a filha a sair da residência da vítima.

Anes sofreu "vários ferimentos e lacerações, no abdómen, mãos e pernas, aparentemente provocados por um objeto cortante. Apresentava ainda hematomas nos olhos provocados pelos dedos da suspeita".

