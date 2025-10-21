Manutenção deve voltar a ser feita nas oficinas da Carris, diz Fectrans

A federação dos sindicatos dos transportes (Fectrans) defendeu esta terça-feria que a manutenção dos elevadores lisboetas deve voltar a ser feita pela Carris, após um relatório preliminar sobre o acidente com o Elevador da Glória apontar para falhas graves neste serviço.

O acidente com o elevador da Glória, ocorrido a 3 de setembro, causou 16 mortos e cerca de duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.

Num relatório preliminar às causas do acidente, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) apontou falhas e omissões na manutenção do ascensor e também a falta de formação dos funcionários e de supervisão dos trabalhos que são efetuados por uma empresa externa prestadora do serviço.

Numa nota, a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) defendeu que o relatório preliminar "reforça a necessidade de se inverter a opção de gestão de externalizar o serviço de manutenção dos elevadores na cidade de Lisboa, retornando essa função para o âmbito do setor oficinal da Carris".

"Tendo em conta o tipo de serviço que é prestado, a manutenção dos equipamentos tem de ser uma preocupação central da Carris, para a qual deve alocar todos os meios técnicos, humanos e financeiros, para que se cumpra essa função, de modo a assegurar um serviço de qualidade e seguro", acrescentou a Fectrans.

A Fectrans defendeu ainda que a investigação em curso "deve incidir sobre todos os aspetos e apuradas todas as responsabilidades diretas e indiretas".

"Entre elas continuamos a apontar o processo de destruição do setor oficinal da Carris, com as rescisões efetuadas e a destruição da capacidade de construção e de reparação que existia e a destruição das equipas de trabalhadores que dedicavam a sua vida profissional à manutenção e reparação dos elevadores e ascensores", realçou.