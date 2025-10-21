Menu
  Noticiário das 19h
  21 out, 2025
Elevador da Glória

Manutenção deve voltar a ser feita nas oficinas da Carris, diz Fectrans

21 out, 2025 - 16:54 • Lusa

Elevadores lisboetas têm de ser "uma preocupação central da Carris, para a qual deve alocar todos os meios técnicos, humanos e financeiros, de modo a assegurar um serviço de qualidade e seguro", defende a federação dos sindicatos dos transportes.

A federação dos sindicatos dos transportes (Fectrans) defendeu esta terça-feria que a manutenção dos elevadores lisboetas deve voltar a ser feita pela Carris, após um relatório preliminar sobre o acidente com o Elevador da Glória apontar para falhas graves neste serviço.

O acidente com o elevador da Glória, ocorrido a 3 de setembro, causou 16 mortos e cerca de duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.

Num relatório preliminar às causas do acidente, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) apontou falhas e omissões na manutenção do ascensor e também a falta de formação dos funcionários e de supervisão dos trabalhos que são efetuados por uma empresa externa prestadora do serviço.

Numa nota, a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) defendeu que o relatório preliminar "reforça a necessidade de se inverter a opção de gestão de externalizar o serviço de manutenção dos elevadores na cidade de Lisboa, retornando essa função para o âmbito do setor oficinal da Carris".

"Tendo em conta o tipo de serviço que é prestado, a manutenção dos equipamentos tem de ser uma preocupação central da Carris, para a qual deve alocar todos os meios técnicos, humanos e financeiros, para que se cumpra essa função, de modo a assegurar um serviço de qualidade e seguro", acrescentou a Fectrans.

A Fectrans defendeu ainda que a investigação em curso "deve incidir sobre todos os aspetos e apuradas todas as responsabilidades diretas e indiretas".

"Entre elas continuamos a apontar o processo de destruição do setor oficinal da Carris, com as rescisões efetuadas e a destruição da capacidade de construção e de reparação que existia e a destruição das equipas de trabalhadores que dedicavam a sua vida profissional à manutenção e reparação dos elevadores e ascensores", realçou.

Cabo não estava certificado para utilização no Elevador da Glória, diz relatório

Lisboa

Cabo não estava certificado para utilização no Elevador da Glória, diz relatório

Relatório preliminar do GPIAAF também conclui que (...)

O relatório preliminar do GPIAAF revela que o cabo que unia as duas cabinas do Elevador da Glória e que cedeu no seu ponto de fixação da carruagem que descarrilou não respeitava as especificações da Carris, nem estava certificado para uso em transporte de pessoas.

Além de falhas e omissões na manutenção, este organismo público apontou também a falta de formação dos funcionários e de supervisão dos trabalhos efetuados pela empresa prestadora do serviço.

O GPIAAF diz, por exemplo, que as inspeções previstas para o dia do acidente "estão registadas como executadas, embora detenha evidências de que não foram feitas no período horário indicado na correspondente folha de registo".

Aquele gabinete recomenda ainda à Carris que não reative os ascensores de Lisboa "sem uma reavaliação por entidade especializada", e ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes que implemente um quadro regulamentar apropriado.

Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 21 out, 2025
