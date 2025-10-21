Mulher detida após entregar droga ao irmão na prisão de Paços de Ferreira

A Polícia Judiciária (PJ) deteve uma mulher de 47 anos, pela presumível autoria do crime de tráfico de estupefacientes, na sua forma agravada, ocorrido no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, durante a visita aos reclusos.

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ indica que “a mulher foi detida depois de se perceber que tinha entregado um pequeno embrulho a um dos reclusos, seu irmão”.

“Recuperado o dito embrulho, constatou-se que continha uma substância suspeita, pelo que foi solicitada a intervenção da PJ, órgão de polícia criminal com competência para investigar este tipo de situações., vindo a determinar-se que se tratava de resina de canábis”, acrescenta a nota.

De acordo com a PJ, a detida, já com antecedentes criminais por este tipo de ilícito, que a levaram ao cumprimento de pena de prisão, vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.