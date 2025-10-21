Menu
Oferecia apartamentos em troca de massacres. Detido homem por incitamento ao ódio nas redes sociais

21 out, 2025 - 14:28 • Olímpia Mairos

O suspeito prometia um apartamento no centro de Lisboa a quem realizasse um massacre contra determinados cidadãos estrangeiros, e oferecia ainda um bónus de 100 mil euros a quem atentasse contra a vida de uma jornalista brasileira a trabalhar em Portugal.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional Contraterrorismo, deteve um homem de 30 anos, luso-brasileiro, suspeito de incitamento ao ódio e à violência através das redes sociais.

De acordo com a PJ, a detenção ocorreu fora de flagrante delito, no âmbito de um inquérito dirigido pelo DIAP de Lisboa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O homem é fortemente indiciado de ter publicado uma mensagem nas redes sociais em que apelava à violência contra cidadãos estrangeiros, oferecendo recompensas monetárias e materiais a quem cometesse atos de extrema gravidade.

Na publicação, o suspeito prometia “um apartamento no centro de Lisboa a quem realizasse um massacre e exterminasse determinados cidadãos estrangeiros e um bónus de 100 mil euros a quem atentasse contra a vida de uma jornalista brasileira a trabalhar em Portugal”, indica a PJ.

Segundo a polícia de investigação criminal, o conteúdo da publicação “tornou-se viral, com enorme repercussão e alarme social, afetando gravemente o sentimento de tranquilidade, de segurança e da paz pública, gerando a indignação e o repúdio em vários quadrantes”.

O detido, que já possui antecedentes por crimes de discriminação e incitamento ao ódio, “tinha em sua posse diversos elementos que indiciam um radicalismo ideológico acentuado”, acrescenta a PJ.

O homem será presente esta quarta-feira às autoridades judiciais competentes, para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.

A Polícia Judiciária sublinha que mantém uma atuação permanente e sistemática na deteção, prevenção e combate aos chamados “crimes de ódio”, reafirmando o seu compromisso com a segurança e a paz pública.

