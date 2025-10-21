PJ detém suspeito de incêndio florestal em Figueira de Castelo Rodrigo

21 out, 2025 - 10:22 • Olímpia Mairos
A Polícia Judiciária (PJ) deteve o presumível autor de um incêndio florestal ocorrido concelho de Figueira de Castelo Rodrigo durante o mês de outubro.
De acordo com a PJ, o detido, um homem de 58 anos, “terá ateado o incêndio com recurso a chama direta, em formações vegetais espontâneas de silvas, pretendendo a limpeza de terrenos e renovação de pastos”.
“O incêndio colocou em perigo uma vasta mancha florestal, uma área de pastagem e área agrícola, bem como bens de valor elevado (armazéns e habitações), na povoação de Vilar Amargo”, lê-se no comunicado, enviado à Renascença.
Ainda de acordo com a polícia de investigação criminal, a ação em causa só não assolou uma área maior por ter sido atempadamente detetado e combatido imediatamente por populares e pelo Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais.
O detido irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação.