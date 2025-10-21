“Podiam fazer as casas mais baixinhas para ficarem mais baratas”

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, vai percorrer, a partir desta terça-feira, a Estrada Nacional 2 (EN2) de Chaves a Faro, numa viagem de quatro dias com o mote “Ver para fazer”. O objetivo é avaliar as necessidades de mobilidade e habitação dos municípios do Interior.

A iniciativa arranca em Chaves onde o desafio da habitação acessível é real. Comprar casa é difícil - e arrendar, ainda mais.

A Renascença encontrou Maria Silva, 70 anos, numa imobiliária da cidade, à procura de uma casa para comprar.

“Procuro uma casa acolhedora. Preferia dentro da cidade, porque nas aldeias são bonitas e arranjadinhas, mas faltam transportes e outras coisas importantes para o dia a dia”, explica.

Questionada sobre os preços, Maria responde com um sorriso: “Podiam baixar mais. Podiam fazer as casas mais baixinhas, só rés-do-chão, para ficarem mais baratas.”

Além dos valores elevados, Maria sublinha a importância de ponderar bem os encargos com os empréstimos bancários.

“Quem vai ao banco tem de fazer as contas aos juros e perceber que o que custa agora 150 mil euros daqui a 20 anos fica no dobro”, diz.

Também Paula Maria, 45 anos, está à procura de um apartamento há meses. Já viu vários, mas ainda não encontrou um que consiga pagar.

“Os preços estão tão inflacionados que às vezes penso que encontrar um apartamento que corresponda às minhas necessidades e a um preço acessível é praticamente impossível”, lamenta.

Se comprar está difícil, arrendar é ainda mais complicado. Há poucos imóveis disponíveis e, os que existem, estão fora do alcance de muitos.

Paulo José, que procura um T1, confirma: “Está um bocado difícil. Muitos T1 e T0 estão a 350, 400 euros. É caro, porque só ganho o salário mínimo.”

“É insuportável para quem ganha o mínimo”

Ricardo Diz, gerente de uma imobiliária local, confirma à Renascença a tendência de subida dos preços no arrendamento.

“Tenho T1 a 400 e 500 euros. Compreendo que, para uma pessoa sozinha ou mesmo um casal com salário mínimo, é insuportável”, assinala.

Na sua opinião, a falta de imóveis para arrendar está relacionada com a legislação pouco favorável aos proprietários.

“É muito inseguro arrendar hoje em dia. Um senhorio só pode agir passados três ou quatro meses, e isso cria receio. Muitos preferem não arrendar, o que também faz subir os preços”, explica.

Ricardo admite que os preços de venda também aumentaram “um bocadinho”, mas sublinha que há procura e dinamismo no mercado local.

“Em Chaves há muitas imobiliárias, e isso mostra que existe mercado. Mas também há práticas que inflacionam os valores — algumas agências tentam obter exclusivos e acabam por empurrar os preços para cima”, aponta.

Questionado sobre o preço por metro quadrado, o empresário prefere não generalizar, afirmando que “é muito relativo. Posso ter um imóvel duas ou três vezes acima do que considero justo, e outro mais realista. No fim, o que conta é o valor a que é vendido”.