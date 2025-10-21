PS exige "consequências imediatas" após relatório detetar falhas no Elevador da Glória

A vereadora eleita do Partido Socialista da Câmara Municipal de Lisboa, Alexandra Leitão, pede esta terça-feira a demissão do conselho de administração da Carris, tendo em conta a "gravidade extrema" dos novos dados que constam relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF) ao acidente com o Elevador da Glória.

À Renascença, Alexandra Leitão mostra-se surpreendida com a revelação de que o "cabo comprado não tem as especificações técnicas necessárias" para o transporte de pessoas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Há uma passagem bastante perturbadora no relatório que diz que quando o cabo foi aplicado, em outubro de 2022, imediatamente cedeu quatro metros com o peso e isso não alertou ninguém", lamenta.

A socialista salienta ainda que o documento "aponta para várias falhas de natureza sistémica" que constituem "uma negligência da Carris". Acrescenta Leitão que, sendo a empresa de transportes da capital "detida a 100% pela Câmara Municipal de Lisboa", devem ser apuradas as "responsabilidade administrativa, técnica e com toda a probabilidade política de quem deixou a situação chegar ao estado a que chegou".

A líder da oposição na Câmara de Lisboa rejeita "antecipar outros cenários, mas é preciso que sejam retiradas consequências imediatas".

O equipamento não está sujeito a inspeção do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), uma vez que é classificado como monumento . Segundo diz à Renascença o presidente do Colégio de Engenharia Mecânica da Ordem dos Engenheiros, uma inspeção pelo IMT poderia ajudar a detetar a irregularidade no cabo antes do acidente.

A decisão foi tomada em 2020, através de um decreto-lei assinado pelo então ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.

Questionada pela Renascença acerca de eventuais responsabilidades do PS na matéria, a socialista afirma que "há uma interpretação jurídica razoavelmente complexa" a fazer "sobre se os funiculares motorizados ou não motorizados podem podem ou não ser considerados funiculares para efeito de fiscalização".

Ainda assim, rejeita participar num passa "passa-culpas" sobre o acidente.

"Neste momento o que se passa é que o Conselho de Administração da Carris não fez as fiscalizações . O ideal era que mesmo não tendo a fiscalização do IMT tivessem atuado em conformidade com aquilo que o seu dever", remata.

João Ferreira acusa Moedas de cometer "erro grave"

Pelo Partido Comunista Português, João Ferreira considera que as falhas detetadas no relatório da GPIAAF são "demasiado graves para se cingirem ao domínio da manutenção e ao domínio técnico".

"Estamos a falar de falhas que responsabilizam todos os níveis de direção da Carris, e também quem tem a tutela política da empresa, que é o presidente da Câmara Municipal de Lisboa", constata.

À Renascença, o vereador da autarquia lisboeta diz que "há uma avaliação que tem que ser feita" pelo presidente da Câmara relativamente à manutenção da administração da Carris, mas que o mais importante neste momento é o "restabelecimento de condições de segurança, de inspeção e de fiscalização".

"Que Carlos Moedas tenha vindo a público, dizer que não há responsabilidade política nenhuma, é grave, não só relativamente ao que se passou, mas também em relação ao presente e ao futuro, em relação àquilo que é imprescindível fazer desde já para garantir a segurança na operação", aponta.

Quanto à ausência de inspeções do IMT, o comunista admite que possa existir um debate de "o melhor enquadramento" de fiscalização para o equipamento, mas sublinha que está apenas em causa "uma falha da própria Carris" uma vez que "a empresa é que tem essas atribuições".

"Não podemos é dizer que não havia ninguém que fizesse fiscalização", remata.