PS exige "consequências imediatas" após relatório detetar falhas no Elevador da Glória

21 out, 2025 - 15:50 • Jaime Dantas
A vereadora eleita do Partido Socialista da Câmara Municipal de Lisboa, Alexandra Leitão, pede esta terça-feira a demissão do conselho de administração da Carris, tendo em conta a "gravidade extrema" dos novos dados que constam relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF) ao acidente com o Elevador da Glória.
À Renascença, Alexandra Leitão mostra-se surpreendida com a revelação de que o "cabo comprado não tem as especificações técnicas necessárias" para o transporte de pessoas.
"Há uma passagem bastante perturbadora no relatório que diz que quando o cabo foi aplicado, em outubro de 2022, imediatamente cedeu quatro metros com o peso e isso não alertou ninguém", lamenta.
A socialista salienta ainda que o documento "aponta para várias falhas de natureza sistémica" que constituem "uma negligência da Carris". Acrescenta Leitão que, sendo a empresa de transportes da capital "detida a 100% pela Câmara Municipal de Lisboa", devem ser apuradas as "responsabilidade administrativa, técnica e com toda a probabilidade política de quem deixou a situação chegar ao estado a que chegou".
A líder da oposição na Câmara de Lisboa rejeita "antecipar outros cenários, mas é preciso que sejam retiradas consequências imediatas".
O equipamento não está sujeito a inspeção do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), uma vez que é classificado como monumento . Segundo diz à Renascença o presidente do Colégio de Engenharia Mecânica da Ordem dos Engenheiros, uma inspeção pelo IMT poderia ajudar a detetar a irregularidade no cabo antes do acidente.
A decisão foi tomada em 2020, através de um decreto-lei assinado pelo então ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.
Questionada pela Renascença acerca de eventuais responsabilidades do PS na matéria, a socialista afirma que "há uma interpretação jurídica razoavelmente complexa" a fazer "sobre se os funiculares motorizados ou não motorizados podem podem ou não ser considerados funiculares para efeito de fiscalização".
Ainda assim, rejeita participar num passa "passa-culpas" sobre o acidente.
"Neste momento o que se passa é que o Conselho de Administração da Carris não fez as fiscalizações . O ideal era que mesmo não tendo a fiscalização do IMT tivessem atuado em conformidade com aquilo que o seu dever", remata.
Pelo Partido Comunista Português, João Ferreira considera que as falhas detetadas no relatório da GPIAAF são "demasiado graves para se cingirem ao domínio da manutenção e ao domínio técnico".
"Estamos a falar de falhas que responsabilizam todos os níveis de direção da Carris, e também quem tem a tutela política da empresa, que é o presidente da Câmara Municipal de Lisboa", constata.
À Renascença, o vereador da autarquia lisboeta diz que "há uma avaliação que tem que ser feita" pelo presidente da Câmara relativamente à manutenção da administração da Carris, mas que o mais importante neste momento é o "restabelecimento de condições de segurança, de inspeção e de fiscalização".
"Que Carlos Moedas tenha vindo a público, dizer que não há responsabilidade política nenhuma, é grave, não só relativamente ao que se passou, mas também em relação ao presente e ao futuro, em relação àquilo que é imprescindível fazer desde já para garantir a segurança na operação", aponta.
Quanto à ausência de inspeções do IMT, o comunista admite que possa existir um debate de "o melhor enquadramento" de fiscalização para o equipamento, mas sublinha que está apenas em causa "uma falha da própria Carris" uma vez que "a empresa é que tem essas atribuições".
"Não podemos é dizer que não havia ninguém que fizesse fiscalização", remata.