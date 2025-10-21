Menu
  • Noticiário das 2h
  • 22 out, 2025
Terrenos da Portela não serão usados para pagar o novo aeroporto

21 out, 2025 - 19:23 • Lusa

Ministro das Infraestruturas e da Habitação revelou que os terrenos do atual aeroporto vão fazer parte do Parques Cidades do Tejo para um novo desenvolvimento urbano das cidades de Loures e de Lisboa.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, garantiu esta terça-feira que os terrenos do atual aeroporto de Lisboa não serão utilizados para pagar o novo em Alcochete.

"Eu quero tranquilizar os portugueses, a posição do Governo é clara, os terrenos do aeroporto não serão utilizados para pagar o novo aeroporto", frisou o governante em Chaves, no distrito de Vila Real, onde iniciou esta terça-feira uma viagem pela Estrada Nacional 2 (EN2).

O governante deixou esta garantia depois de o jornal Público ter avançado que a ANA Aeroportos e outras entidades querem que a venda do terreno da Portela, onde se situa o atual aeroporto, ajude a pagar o novo.

Miguel Pinto Luz revelou que os terrenos do atual aeroporto vão fazer parte do Parques Cidades do Tejo para um novo desenvolvimento urbano das cidades de Loures e de Lisboa.

"O novo aeroporto não terá contributo direto do Orçamento de Estado, será pago com o 'Business Plan' [plano de negócios] que será apresentado e a ANA e a Vinci já apresentou essa ambição de o desenvolver. Aguardemos até ao projeto final", sublinhou.

O ministro frisou que o Governo não tem duas palavras, só tem uma e que está "intransigentemente a defender os interesses superiores" do país e dos portugueses.

"Não abdicaremos daquilo que foi a nossa visão para o novo aeroporto", concluiu.

Miguel Pinto começou hoje a percorrer a EN2 a fim de conhecer as necessidades de 35 municípios de Chaves a Faro.

Esta iniciativa do governante destina-se a obter a "radiografia das infraestruturas das regiões" atravessadas pela estrada turística, ao longo de 738 quilómetros.

