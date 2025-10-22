Arrancou o julgamento do polícia acusado de matar Odair Moniz

[Em atualização]

Arrancou esta quarta-feira, pelas 09h30, o julgamento do agente da PSP acusado de matar Odair Moniz, em outubro do ano passado.

O julgamento decorre no tribunal judicial da comarca Lisboa Oeste, em Sintra. O arguido está presente em sala, fardado.

A sessão começou com a defesa do Odair a pedir condenação do agente. De seguida, o polícia Bruno Pinto foi identificado como o arguido e, durante esse ato, emocionou-se, limpando as lágrimas.

A juiz leu a acusação que aponta o crime de homicídio ao agente. O acusado aceitou prestar declarações e, emocionado, pediu desculpasàa família e amigos da vítima. "Acredito que não será fácil para ninguém", referiu com a voz bastante embargada.



A defesa da família de Odair Moniz pediu para falarem em tribunal sem a presença do arguido. O tribunal aceitou o pedido, considerando que as declarações podiam ficar prejudicadas pela presença do acusado.

Odair Moniz morreu na Cova da Moura, vítima de dois tiros disparados pelo agente da PSP a 21 de outubro de 2024. Segundo a acusação, o cabo-verdiano de 43 anos residente no Bairro do Zambujal tentou fugir da PSP e resistir à detenção, mas não se verificou qualquer ameaça com recurso a arma branca, contrariando o comunicado oficial divulgado pela Direção Nacional da PSP, segundo o qual o homem teria "resistido à detenção" e tentado agredir os agentes "com recurso a arma branca".

Em relação aos tiros, o primeiro terá sido disparado a uma distância entre os 20 e os 50 centímetros e atingiu a zona do tórax. Nessa altura, Odair ainda "permaneceu em pé", mas o agente da PSP disparou uma segunda vez, já a uma distância entre os 75 centímetros e um metro, atingindo a zona da virilha.

Para o Ministério Público, o agente acusado de homicídio "sabia que a conduta de disparar, por duas vezes, a curta distância do corpo de Odair era apta a atingir o corpo deste". "Apesar de tal conhecimento, o arguido, com o propósito de afastar Odair Moniz de si e poder imobilizá-lo, quis atingir com dois projéteis o corpo deste", acrescentou a procuradora responsável pelo inquérito Patrícia Agostinho. .