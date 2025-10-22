Menu
Associação Kastelo alvo de buscas por maus-tratos a crianças

22 out, 2025 - 07:35 • João Malheiro

Diretora da associação terá sido constituída arguida e foram apreendidos medicamentos e alimentos fora de prazo, durante as buscas da PSP.

A associação Kastelo foi alvo de buscas por suspeitas de maus-tratos a crianças, negligência e abuso de poder.

A informação é do "Jornal de Notícias" desta quarta-feira, que refere que a diretora da associação terá sido constituída arguida pelas autoridades.

A associação Kastelo, localizada em São Mamede de Infesta, na cidade de Matosinhos, dedica-se a prestar cuidados continuados e paliativos a menores.

O jornal indica que foram apreendidos medicamentos e alimentos fora de prazo, durante as buscas da PSP.

O inquérito das autoridades foi aberto, em 2019, na sequência de queixas remitidas à Entidade Reguladora da Saúde. No entanto, na altura pais defenderam a direção da associação, rejeitando as alegações de maus-tratos.

