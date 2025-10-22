"Autêntico terror". Funcionária descreve ataque em centro de apoio a toxicodependentes

22 out, 2025 - 16:42 • Lusa
A técnica da Associação Picapau, Vera Batista, descreveu o "terror" vivido na passada terça-feira durante o ataque com arma branca que feriu oito pessoas no centro de tratamento de toxicodependência em Almoster, no concelho de Santarém.
"Foram de autêntico terror, quer para os utentes, quer para nós, enquanto técnicos. Vivemos horas de pânico", afirmou Vera, referindo que as autoridades, "depois do alerta, demoraram 40 minutos a chegar, apesar de a instituição se situar a 10 quilómetros da cidade de Santarém".
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Segundo a funcionária, durante esse período, os funcionários e os utentes da associação "tentaram barricar-se em determinados sítios", enquanto o agressor "andou pela quinta, a partir vidros, portas, extintores, com tudo o que apanhava".
Um utente de 25 anos, que frequentava o centro, "entrou em conflito por recusar ser expulso e iniciou o ataque, usando uma faca de cozinha", disse à Lusa o oficial de relações públicas da GNR de Santarém.
Crime em Santarém
Incidente ocorreu dentro das instalações da associ(...)
O incidente provocou oito feridos, dois dos quais graves – um transportado para o Hospital de Santarém e outro de helicóptero para Vila Franca de Xira –, quatro ligeiros por ferimentos com arma branca, um por agressão física e outro vítima de doença súbita.
Os dois feridos considerados graves estão "fora de perigo e estáveis", confirmou Vera Batista, acrescentando que "dois utentes já tiveram alta e três continuam internados".
A técnica garantiu que, apesar do episódio, "voltou tudo à normalidade", com os utentes a retomarem as atividades diárias e a equipa a trabalhar para restabelecer as condições normais nas instalações.
"Estamos todos muito abalados com a situação, mas a tentar continuar a fazer o nosso trabalho, que é para isso que cá estamos todos", afirmou, acrescentado que a área mais afetada foi "a zona da secretaria", sem impacto direto nas áreas onde decorrem as atividades diárias dos utentes.
Segundo a técnica, estão "a arrumar tudo, limpar tudo, para que as instalações voltem ao que eram antes". Todos os utentes e vítimas estão a ser acompanhados por psicólogos.
"Temos psicólogos a trabalhar connosco, o nosso enfermeiro, o nosso médico de clínica geral, estamos todos a trabalhar em equipa para restabelecer a normalidade", revelou, afirmando ainda que "foi um ato isolado, de que ninguém estava à espera".
O alerta foi dado às 14h35 e mobilizou 12 veículos, 32 operacionais, o helicóptero do INEM (HeliSul) e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira.
O oficial de relações públicas da GNR de Santarém revelou ainda à Lusa que o agressor, que foi detido pouco depois do ataque, vai ser presente no tribunal de Santarém na quinta-feira.
A associação Picapau é uma instituição particular de solidariedade social fundada em 1993 com o objetivo de combater a toxicodependência, a pobreza e a exclusão social, com sede na freguesia de Almoster, no concelho de Santarém.