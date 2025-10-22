Barómetro APAV. Aumentou percentagem de portugueses com receio de ser alvo de agressão

Os receios dos portugueses com a segurança do país não têm ligação com os dados oficiais do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), conclui um barómetro divulgado esta quarta-feira pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).

Apesar de 60% da amostra de 600 inquiridos considerarem Portugal um país seguro, cresceu para 34% a percentagem de pessoas que têm receio de ser agredidas ou assaltadas, uma variação de 10% face a 2023.

À Renascença, Carla Ferreira, da APAV, explica que, ainda segundo este documento, 62% dos portugueses consideram a criminalidade violenta a principal ameaça à segurança em Portugal, e apesar de a "violência doméstica aparecer como a quarta principal ameaça à segurança", a responsável sublinha que este é o "crime mais reportado no RASI".

"A criminalidade violenta, embora tenha um peso importante, não é a situação mais reportada. No entanto, como é chocante, é apontada como a principal causa de ameaça à segurança. O sentimento de insegurança não tem respaldo na criminalidade que efetivamente ocorre", diz.

Por detrás deste afastamento em relação aos dados estatísticos estão fatores como "o destaque que se dá a algumas notícias" relacionadas com criminalidade violenta, considera a APAV.

"Há uma sensação de que isto pode acontecer a qualquer momento em qualquer instante", aponta.



Por este motivo, Carla Ferreira considera necessário elaborar "uma fotografia real daquele que é o crime efetivo no país", recorrendo "apenas de não nos basearmos nos dados estatísticos que são recolhidos junto às autoridades, mas também a tudo aquilo que é criminalidade não reportada" e a partir daí "fazer um trabalho de campo, prevenção e de consciencialização".

Por último, a Associação de Apoio à Vítima demonstra preocupação com os 9% dos inquiridos que colocam de parte fazer uma participação às autoridades caso fossem vítimas de um crime, apesar de "compreender" o motivo por detrás da posição.

A maioria destes inquiridos, explica Carla Ferreira, baseiam a sua decisão com "descrença no sistema justiça".

"Isto deve merecer a nossa preocupação porque a não denúncia impede a persecução criminal e sobretudo aumenta também o risco de dano para as próprias vítimas, quer para outras pessoas que possam ser vítimas", termina.