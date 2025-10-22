Cientistas desenvolvem tecnologia inovadora que regenera e reafirma o rosto sem dor nem cirurgia

Uma equipa de cientistas da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), em colaboração com a LaserLeap Technologies e a Be.U_TheSkinCareClinic, desenvolveu e testou novos protocolos estéticos não-invasivos capazes de regenerar e reafirmar a pele do rosto de forma indolor e sem necessidade de cirurgia.

A tecnologia, que será lançada ainda este mês nos espaços de beleza Be.U, spin-off da Universidade de Coimbra, localizados no Coimbra Shopping, Oeiras Parque e Cascais Shopping, “baseia-se na entrega de energia ultrassónica a camadas profundas da pele, associada a moléculas cosméticas como fatores de crescimento e exossomas”.

“Esta combinação reativa o processo reparador natural da pele, promovendo firmeza, luminosidade e juventude”, explica Carlos Serpa, professor do Departamento de Química da FCTUC e investigador do Centro de Química de Coimbra (CQC).

De acordo com Gonçalo de Sá, também investigador do CQC, os novos protocolos “elevam o efeito dos nossos ultrassons na pele muito além do lifting tradicional, sem a realização de um tratamento invasivo, visto que estimulam a produção intensa de colagénio e elastina, causando reações positivas ao nível da densidade, luminosidade e vitalidade da pele”.

Os cientistas destacam ainda que os resultados são visíveis logo nas primeiras sessões, com melhorias progressivas semana após semana, o que vai ao encontro da preferência dos consumidores por tratamentos de manutenção e evolução contínua.

A aplicação tópica de moléculas cosméticas, isoladamente, costuma ter eficácia limitada. Porém, a equipa da FCTUC descobriu que a combinação de ultrassons e fatores de crescimento permite a entrada efetiva dessas moléculas na epiderme, combatendo rugas finas, desidratação, perda de elasticidade e flacidez leve a moderada.

Além disso, o uso do ácido hialurónico com esta tecnologia mostrou resultados expressivos na volumização e revitalização da epiderme, através da permeabilização induzida pelos ultrassons.

O mecanismo, desenhado para tratamentos não-invasivos, indolores e sem marcas, está patenteado pela Universidade de Coimbra, pelos inventores Luís Arnaut, Carlos Serpa e Gonçalo de Sá.