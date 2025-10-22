CIP destaca papel de Pinto Balsemão na abertura e modernização de Portugal

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) expressou o seu pesar pela morte de Francisco Pinto Balsemão, destacando o papel decisivo do empresário, político e jornalista na construção de um Portugal mais aberto, competitivo e sujeito a maior escrutínio.

Em comunicado, a CIP recorda que Pinto Balsemão “cultivou sempre, em todas as atividades políticas, empresariais e jornalísticas, os valores da liberdade, da tolerância e do liberalismo”, sublinhando que os seus contributos foram “muito relevantes para tornar a sociedade e a economia portuguesas mais abertas e com mais concorrência”.

“Como primeiro-ministro teve uma intervenção decisiva na revisão constitucional de 1982, a qual diminuiu a carga ideológica da primeira versão da Constituição da República Portuguesa, permitiu alguma flexibilização da atividade económica e substituiu o Conselho da Revolução pelo Tribunal Constitucional, elementos que foram decisivos para a normalização do país e para a consolidação do seu processo democrático e da sua abertura ao exterior”, lê-se na nota.

No campo do jornalismo, Pinto Balsemão fundou o semanário Expresso, “jornal fundamental para o país” que, segundo a CIP, na década de 1980, com o seu suplemento “Economia” se tornou “um dos fóruns mais qualificados de debate sobre o mundo empresarial em Portugal”.

A criação da SIC, a primeira estação de televisão privada portuguesa, nos anos 1990, é apontada como outro marco no seu percurso. A CIP considera que este projeto “contribuiu de forma inestimável para tornar Portugal um país mais moderno, aberto à concorrência e ao escrutínio, e com instituições económicas, sociais e políticas mais plurais e de melhor qualidade”.

A Confederação apresenta ainda condolências à família de Francisco Pinto Balsemão e a todos os colaboradores do Grupo Impresa.