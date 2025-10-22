Detido em Matosinhos suspeito de pornografia infantil

22 out, 2025 - 13:53 • Olímpia Mairos
A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, deteve um homem de 31 anos pela presumível prática de crimes de pornografia de menores, ocorridos entre abril de 2023 e agosto de 2024, com recurso a plataformas informáticas.
Em comunicado enviado à Renascença, a PJ indica que a investigação teve origem numa sinalização proveniente de entidades internacionais, que levou à identificação do suspeito por aceder a conteúdos ilegais envolvendo abusos e exploração sexual de menores.
Segundo a polícia de investigação criminal, durante as buscas domiciliárias realizadas, “foram apreendidos vários ficheiros multimédia” com esse tipo de material, tendo o homem sido “detido em flagrante delito pela posse e partilha de conteúdos ilícitos”.
O detido, que não possui antecedentes criminais, será hoje presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.