Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 22 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Crime

Detido em Matosinhos suspeito de pornografia infantil

22 out, 2025 - 13:53 • Olímpia Mairos

A investigação teve origem numa sinalização por entidades internacionais, vindo a apurar-se que o suspeito acedeu online a conteúdos ilegais envolvendo abusos e exploração sexual de menores.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, deteve um homem de 31 anos pela presumível prática de crimes de pornografia de menores, ocorridos entre abril de 2023 e agosto de 2024, com recurso a plataformas informáticas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ indica que a investigação teve origem numa sinalização proveniente de entidades internacionais, que levou à identificação do suspeito por aceder a conteúdos ilegais envolvendo abusos e exploração sexual de menores.

Segundo a polícia de investigação criminal, durante as buscas domiciliárias realizadas, “foram apreendidos vários ficheiros multimédia” com esse tipo de material, tendo o homem sido “detido em flagrante delito pela posse e partilha de conteúdos ilícitos”.

O detido, que não possui antecedentes criminais, será hoje presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 22 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)