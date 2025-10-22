Elevador da Glória: Empresa de manutenção ouvida pelo Ministério Público

O representante legal da empresa contratada pela Carris para a manutenção do elevador da Glória vai ser ouvido na quinta-feira no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, indicou fonte judicial à agência Lusa. O representante legal da MNTC - Serviços Técnicos de Engenharia (MAIN) vai ser inquirido na qualidade de testemunha pelo Ministério Público, no âmbito do inquérito-crime instaurado após o acidente com o elevador da Glória, em Lisboa, em 3 de setembro, que causou 16 mortos e cerca de duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades. O início da inquirição está agendado para as 9h30 no DIAP de Lisboa, no Campus da Justiça. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Na segunda-feira, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) divulgou o relatório preliminar ao acidente, o qual aponta falhas e omissões na manutenção do ascensor, constatando também a falta de formação dos funcionários e de supervisão dos trabalhos efetuados pela empresa prestadora do serviço.

Já esta quarta-feira, o presidente da empresa municipal Carris, Pedro de Brito Bogas, apresentou a renúncia ao cargo ao presidente da Câmara de Lisboa, resignação que é extensível a todos os restantes elementos do conselho de administração, revelou a autarquia. Em comunicado, a Câmara Municipal de Lisboa informou que o presidente da autarquia, Carlos Moedas, "compreende e aceita os motivos apresentados" no pedido de renúncia do conselho de administração da Carris, "considerando fundamental a nomeação de uma nova administração, que será apresentada oportunamente, para um novo mandato". O relatório preliminar do GPIAAF revela que o cabo que unia as duas cabinas do elevador da Glória e que cedeu no seu ponto de fixação da carruagem que descarrilou não respeitava as especificações da Carris, nem estava certificado para uso em transporte de pessoas. "A utilização de cabos multiplamente desconformes com as especificações e restrições de utilização deveu-se a diversas falhas acumuladas no seu processo de aquisição, aceitação e aplicação pela CCFL [Companhia Carris de Ferro de Lisboa], cujos mecanismos organizacionais de controlo interno não foram suficientes ou adequados para prevenir e detetar tais falhas", sustenta este organismo.