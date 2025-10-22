Há mais bebés a nascer em Portugal e números da natalidade já ultrapassam os de 2023

Há mais bebés a nascer em Portugal. De acordo com o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), desde o início do ano, até setembro, foram realizados 65.410 “testes do pezinho”.

Contas feitas, são mais 2.173 do que em igual período do ano passado e mais 1.743 do que nos primeiros nove meses de 2023, ano em que Portugal registou uma subida da natalidade.

Os dados relativos ao Programa de Rastreio Neonatal, a que a Renascença teve acesso, mostram que o número de nascimentos em Portugal voltou a acelerar no último trimestre, depois do aumento já verificado nos primeiros seis meses.

Em julho, agosto e setembro foram feitos 23.160 testes para despistagem de doenças metabólicas a recém-nascidos, o que eleva para 65.410, o número de bebés estudados desde o início do ano.

Em 2024, por esta altura, tinham sido feitos 63.237 “testes do pezinho” em contraciclo com a tendência dos dois anos anteriores, em que a natalidade vinha a aumentar. Em 2023, por exemplo, até setembro foram testado 63.667 recém-nascidos.

Onde nascem mais e menos bebés?

Lisboa, Porto, Setúbal e Braga voltaram a ser os distritos com maior número de testes, seguidos de Faro e Aveiro.

Por sua vez, Bragança, Portalegre e Guarda foram os distritos com menor número de recém-nascidos rastreados, com valores mensais abaixo de uma centena.

Os dados mostram, ainda, que foi no mês de junho que nasceram mais bebés em Lisboa, Porto e Setúbal.

Coordenado pelo INSA, através da sua Unidade de Rastreio Neonatal, Metabolismo e Genética, o chamado “teste do pezinho” rastreia, desde 1979, 28 patologias. Não é obrigatório mas abrange praticamente todos os bebés que nascem no nosso país.