Incêndio em loja obrigou à retirada temporária de 100 pessoas em Setúbal

O incêndio que deflagrou ao final da tarde da passada terça-feira numa loja chinesa na Avenida dos Combatentes, em Setúbal, obrigou à retirada temporária de cerca de 100 moradores, que regressaram a casa depois da meia-noite, informaram esta quarta-feira os bombeiros.

"A loja chinesa que ardeu ocupa o piso inferior de diversos prédios, o que nos levou a fazer a retirada de cerca de 100 moradores nos pisos superiores desses prédios por precaução", disse o comandante dos Bombeiros Sapadores de Setúbal, David Domingues, acrescentado que "esses moradores só foram autorizados a regressar a suas casas a partir da meia-noite, depois de verificadas as condições de habitabilidade de todas as frações habitacionais".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo David Domingues, o incêndio que deflagrou cerca das 19h00 na loja Hiper China provocou ainda ferimentos leves a dois bombeiros – queimaduras de primeiro e segundo grau – e a destruição de grande parte do recheio daquele estabelecimento, devido à carga térmica dos produtos comercializados, designadamente "tecidos, plásticos e outros produtos inflamáveis".

Questionado pela agência Lusa, o comandante disse desconhecer se o estabelecimento comercial em causa estava devidamente licenciado, mas salientou que, em Setúbal e outras cidades do país, há vários estabelecimentos semelhantes que comercializam diversos tipos de produtos, mais ou menos perigosos, que estão instalados nos pisos inferiores de prédios de habitação.

O comandante referiu ainda que a loja ficou praticamente destruída e que as condições de segurança do edifício, e da cobertura, começaram a ser avaliadas hoje de manhã por técnicos da Câmara Municipal de Setúbal.

Segundo o Comando Sub-regional da Proteção Civil na Península de Setúbal, o alerta para o incêndio ocorreu às 19h07 e o fogo foi considerado extinto às 23h50.

No combate às chamas estiveram envolvidos 58 operacionais dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Setúbal e dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura, apoiados por 22 viaturas.