Inspetor da PJ em baixa médica entre detidos por suspeitas de burla informática

22 out, 2025 - 12:23 • Olímpia Mairos
A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, deteve, fora de flagrante delito, dois homens e uma mulher fortemente suspeitos da prática de crimes de burla e burla qualificada por meio informático.
O grupo é acusado de publicar anúncios falsos de venda de bens e prestação de serviços nas redes sociais, com o objetivo de enganar vítimas e obter ganhos ilícitos.
Segundo comunicado da PJ, os detidos têm idades compreendidas entre os 28 e os 56 anos. Entre eles encontra-se um inspetor da própria PJ, atualmente de baixa médica prolongada.
Os três suspeitos serão presentes esta quarta-feira a primeiro interrogatório judicial, para determinação das medidas de coação consideradas adequadas.