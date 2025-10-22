Menu
IPMA emite aviso amarelo para oito distritos devido à chuva e vento forte

22 out, 2025 - 07:17 • Olímpia Mairos

A chuva e o vento serão mais intensos no Norte e Centro.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Aveiro, Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu sob aviso amarelo entre as 21h00 de hoje e as 6h00 de quinta-feira, devido à previsão de chuva persistente, que poderá evoluir para aguaceiros por vezes fortes, acompanhados de trovoada.

No mesmo período, os distritos de Braga, Guarda, Bragança, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu estarão também sob aviso amarelo por causa do vento forte, inicialmente de sudoeste e a rodar para noroeste, com rajadas que podem atingir os 95 km/h nas terras altas.

Todas as ilhas dos açores encontram-se sob aviso amarelo até às 15h00 devido a precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

Chuva e vento mais intensos no Norte e Centro

A previsão aponta para um dia com céu muito nublado e períodos de chuva, mais intensos nas regiões Norte e Centro, sobretudo no Minho e Douro Litoral ao final do dia.

O vento deverá soprar forte nas terras altas e na faixa costeira norte, com rajadas que podem chegar aos 95 km/h. Também é esperada neblina ou nevoeiro em alguns locais.

No Sul, o céu vai manter-se muito nublado, embora se prevejam aberturas temporárias no interior do Baixo Alentejo e no Algarve durante a tarde. A chuva fraca ou chuvisco será mais provável até ao final da manhã e no final do dia. O vento soprará fraco a moderado, podendo tornar-se forte nas serras.

As temperaturas mínimas devem oscilar entre os 13º C em Bragança e os 19ºC em Faro e as máximas entre os 19ºC na Guarda e os 27ºC, em Évora.

