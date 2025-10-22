Lisboa decreta luto municipal pela morte de Francisco Pinto Balsemão

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) manifestou esta terça-feira o seu profundo pesar pelo falecimento de Francisco Pinto Balsemão, “figura maior da vida pública portuguesa”, decretando dois dias de luto municipal em sua homenagem.

Em comunicado, a autarquia recorda Pinto Balsemão como um “empresário visionário, jornalista e político” que “dedicou a sua vida ao serviço do país”, deixando “uma marca indelével na comunicação social, na democracia e na liberdade em Portugal”.

“Fundador do semanário Expresso e um dos protagonistas da consolidação democrática após o 25 de Abril, exerceu ainda as funções de primeiro-ministro, desempenhando sempre o seu papel com sentido de Estado, ética e compromisso cívico”, lê-se na nota, enviada à Renascença.

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, citado no comunicado sublinhou o legado e o exemplo de Balsemão, a quem chamou “um dos grandes cidadãos de Lisboa”.

“Pinto Balsemão foi um exemplo de inteligência, de coragem e de dedicação à causa pública. Partiu uma das minhas referências pessoais e políticas”, declarou Moedas.

O autarca destaca que Francisco Pinto Balsemão “teve uma vida feita de superlativos” e “foi fundador da democracia portuguesa, primeiro-ministro e o grande pioneiro da transformação da comunicação social. Mas, acima de tudo, foi um cidadão sempre comprometido com o país”.

Carlos Moedas recordou ainda que, em 2023, foi entregue a Francisco Pinto Balsemão a Medalha de Honra da Cidade de Lisboa, em reconhecimento do seu contributo cívico e político.

“Em nome da cidade de Lisboa, apresento as mais sentidas condolências à família, aos amigos e a todos aqueles que com ele tiveram o privilégio de trabalhar e aprender. O seu legado permanecerá como inspiração para todos nós”, acrescentou.

A Câmara sublinha que Balsemão foi “uma figura singular e ímpar na defesa de três liberdades — de pensamento, de expressão e de informação —, deixando uma marca indelével na cidade e no país, e inspirando gerações”.

O luto municipal foi decretado para os dias 22 e 23 de outubro, período durante o qual a bandeira do município estará a meia-haste em todos os edifícios e equipamentos municipais.