Menor suspeito de matar mãe em Vagos fica à guarda de centro educativo

O rapaz de 14 anos acusado de matar a mãe, a vereadora da Câmara de Vagos Susana Gravato, ficou sujeito à medida cautelar de guarda em centro educativo em regime fechado, por três meses, informou esta quarta-feira fonte judicial.

A medida cautelar foi determinada após o primeiro interrogatório, que decorreu no Tribunal de Família e Menores de Aveiro, no âmbito do Processo Tutelar Educativo instaurado ao menor suspeito de um crime de homicídio qualificado, ocorrido na terça-feira em Vagos, no distrito de Aveiro.

Em declarações à Lusa, a advogada Carla Delgado, que representa o menor, disse que o Tribunal determinou a medida cautelar de guarda em centro educativo pelo período de três meses.

"Esta medida será revista ao fim de dois meses e poderá ter a duração máxima de seis meses", disse a advogada, acrescentando que o menor vai ser sujeito a perícias médico-legais.

Num comunicado divulgado esta quarta-feira, a Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro anunciou que identificou o menor, por fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado, que vitimou a sua mãe, ocorrido na terça-feira à tarde na Gafanha da Vagueira, concelho de Vagos.

"A vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo, quando se encontrava no interior da sua casa", refere um comunicado da PJ, adiantando que já recuperou a arma de fogo utilizada, que pertence ao pai do menor.

A vereadora do executivo cessante da Câmara Municipal de Vagos, no distrito de Aveiro, morreu na terça-feira, aos 49 anos de idade.

Ainda na terça-feira, o presidente da Câmara cessante, João Paulo Sousa, afirmou que o município estava "em choque" e consternado, não conhecendo, na altura, as circunstâncias da morte da vereadora.