PJ confirma suspeita de homicídio qualificado em Vagos. Filho de 14 anos terá morto mãe

22 out, 2025 - 10:14 • João Malheiro

Vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo, quando se encontrava em casa.

A+ / A-

A Polícia Judiciária identificou um menor de 14 anos pela suspeita de homicídio qualificado da mãe, esta terça-feira, na Gafanha da Vagueira, em Vagos.

Segundo comunicado, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo, quando se encontrava em casa.

"Na sequência das diligências realizadas de imediato, foi possível identificar e recolher vários indícios de prova e recuperar a arma de fogo utilizada, que pertence ao pai do menor", esclarece o comunicado.

Tudo indica, devido às circunstâncias, que se trata do caso da vereadora do PSD que morreu, esta terça-feira, em Vagos. O comunicado da PJ não esclarece a identidade da vítima.

Susana Gravata morreu, aos 49 anos, informou o presidente cessante daquele município do distrito de Aveiro.

O comandante dos Bombeiros de Vagos, José Santos, afirmou que o alerta, via 112, foi dado às 15h08 "para uma vítima em paragem cardiorrespiratória".

"À nossa chegada, deparamo-nos com o marido da vítima em manobras [de reanimação] e continuamos até à chegada da viatura médica, que declarou o óbito no local", disse o comandante.

