PJ detém em Évora duas mulheres procuradas no Brasil por criminalidade organizada

22 out, 2025 - 10:18 • Olímpia Mairos

As suspeitas terão estado envolvidas, repetidamente, na prática de burlas, crime organizado, por meio de um grupo estruturado dedicado à realização de crimes com recurso a empresas falsas de financiamento na revenda de veículos, causando prejuízos em vários milhares de euros.

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade de Informação Criminal, deteve, na zona de Évora, duas cidadãs estrangeiras, procuradas pelas autoridades judiciárias brasileiras pela prática dos crimes de associação criminosa e burla qualificada.

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ indica que as duas mulheres, com 33 e 32 anos, praticaram os crimes em 2024, numa cidade do Estado de Goiás, no Brasil.

“Através de um esquema que consistia na utilização de uma suposta empresa financeira, abordavam os clientes, que acreditavam estar a recorrer ao crédito financeiro para aquisição de um veículo”, esclarece a PJ, acrescentando que na realidade, a empresa estava a formalizar um contrato de consultoria para obtenção de financiamento, sem esclarecer os termos ao cliente.

De acordo com as autoridades, o decurso das investigações apurou que as suspeitas “terão estado envolvidas, repetidamente, na prática de burlas, crime organizado, por meio de um grupo estruturado dedicado à realização de crimes com recurso a empresas falsas de financiamento na revenda de veículos, causando prejuízos em vários milhares de euros”.

“Por estes factos, poderão vir a ser condenadas numa pena de oito anos de prisão”, indica a PJ.

Ainda de acordo com a polícia de investigação criminal, as mulheres “estão em situação irregular em Portugal e, apesar de não desenvolverem nenhuma atividade profissional oficialmente, colaboram com uma empresa de vendas on-line, nomeadamente na expedição dos produtos (roupas) vendidos”.

As detidas irão ser presentes ao Tribunal da Relação de Évora, para aplicação de medida de coação.

