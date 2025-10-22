Presidente da Carris apresenta demissão

O presidente do conselho de administração da Carris, Pedro Bogas, renunciou ao cargo, avança a Câmara de Lisboa, em comunicado enviado à Renascença.

Pedro Bogas apresentou a demissão durante uma reunião com o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, dois dias depois do relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), que aponta responsabilidades à Carris no descarrilamento do Elevador da Glória.

"Neste encontro foi apresentada a renúncia ao cargo de presidente da Carris, extensível a todos os restantes elementos do Conselho de Administração da empresa", indica o comunicado da autarquia.



Carlos Moedas "destaca a forma profissional e corajosa com que no momento mais duro do mandato, na sequência do trágico acidente do Elevador da Glória, o atual Conselho de Administração defendeu os interesses da empresa e, apesar de terem colocado o lugar à disposição desde a primeira hora, aceitaram manter-se em funções".

O autarca compreende e aceita os motivos apresentados para a demissão de Pedro Bogas e da sua equipa.

De acordo com a autarquia, a atual administração de Pedro Bogas "garantirá a gestão, dentro dos prazos e limites legais, até à escolha de um novo presidente e Conselho de Administração da Carris".

A nova administração "será apresentada oportunamente, para um novo mandato".

Na terça-feira, a SIC tinha avançado que a atual administração da Carris não seria reconduzida, na sequência do relatório do GPIAAF.

O descarrilamento do Elevador da Glória, que liga o Bairro Alto aos Restauradores, aconteceu a 3 de setembro. Morreram 16 pessoas e duas dezenas ficaram feridas.

