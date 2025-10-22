Prisão preventiva para a filha de José Manuel Anes

Ana Anes, suspeita de esfaquear o pai, José Manuel Anes, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, avançou esta quarta-feira o Correio da Manhã.

O juiz de instrução decidiu que Ana Anes vai ficar internada no serviço de psiquiatria do Hospital Prisional de Caxias.

A filha do antigo presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT) é suspeita do crime de homicídio qualificado na forma tentada.

José Manuel Anes, de 81 anos, foi atacado com uma arma branca na segunda-feira, 20 de outubro, na sua casa em Arroios, Lisboa.



O alerta para a agressão do professor universitário e escritor foi dado pelas 13h54.

Ana Anes acabou por ser detida mais tarde pela Polícia Judiciária.



José Manuel Anes sofreu “vários ferimentos e lacerações, no abdómen, mãos e pernas" e foi operado no Hospital de S. José, em Lisboa, onde continua internado.